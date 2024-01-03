МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россельхознадзор пропустил в страну первую партию яиц из Турции

Первая партия куриных яиц из Турции прибыла через КПП «Яраг-Казмаляр».
Ирина Елагина 2024-01-03 13:23:01
© Фото: Россельхознадзор © Видео: Россельхознадзор

Сотрудники Россельхознадзора разрешили ввоз в страну первой после обнуления ввозных пошлин партии куриных яиц. Товар сегодня прибыл из Турции через таможенный пункт на границе Дагестана и Азербайджана.

«3 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316800 штук) для дальнейшей реализации на территории России», - сообщили в пресс-службе ведомства.

На кадрах опубликованного видео инспектор Россельхознадзора досматривает коробки в яйцами в кузове грузовика.

Напомним, что накануне в России отменили пошлину на импорт яиц на полгода, чтобы насытить рынок этой продукцией и снизить цены на яйца, которые существенно подорожали в течение 2023 года.

#Экономика #в стране и мире #Россельхознадзор #цены #куриные яйца
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»