Россельхознадзор пропустил в страну первую партию яиц из Турции

Сотрудники Россельхознадзора разрешили ввоз в страну первой после обнуления ввозных пошлин партии куриных яиц. Товар сегодня прибыл из Турции через таможенный пункт на границе Дагестана и Азербайджана.

«3 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316800 штук) для дальнейшей реализации на территории России», - сообщили в пресс-службе ведомства.

На кадрах опубликованного видео инспектор Россельхознадзора досматривает коробки в яйцами в кузове грузовика.

Напомним, что накануне в России отменили пошлину на импорт яиц на полгода, чтобы насытить рынок этой продукцией и снизить цены на яйца, которые существенно подорожали в течение 2023 года.