Местные жители рассказали о последствиях масштабного пожара под Курганом

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В результате крупного пожара в Курганской области был почти полностью уничтожен поселок Смолино. Уцелел только местный храм, около сотни домов сгорели.

По имеющимся данным, погибли три человека, несколько десятков пострадали. Многие местные были вынуждены переехать к родственникам, оставшись без жилья.

Как рассказал один из жителей, в Смолино пытались тушить огонь своими силами, но спасти свои дома им не удалось.

Это далеко не первый пожар в регионе за последние пару недель. Ранее огонь уничтожил 76 домов в поселке Логоушка, а в деревне Юлдус загорелись школа и 20 домов, в результате чего погибли три человека.