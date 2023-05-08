Местные жители рассказали о последствиях масштабного пожара под Курганом
Как рассказал мужчина, в Смолино пытались тушить огонь своими силами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В результате крупного пожара в Курганской области был почти полностью уничтожен поселок Смолино. Уцелел только местный храм, около сотни домов сгорели.
По имеющимся данным, погибли три человека, несколько десятков пострадали. Многие местные были вынуждены переехать к родственникам, оставшись без жилья.
Как рассказал один из жителей, в Смолино пытались тушить огонь своими силами, но спасти свои дома им не удалось.
Это далеко не первый пожар в регионе за последние пару недель. Ранее огонь уничтожил 76 домов в поселке Логоушка, а в деревне Юлдус загорелись школа и 20 домов, в результате чего погибли три человека.