В Центре Грабаря не нашли ухудшений состояния «Троицы» перед ее отправкой в ХХС

Икона «Троица», написанная Андреем Рублевым в первой трети XV века, находилась во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря под научным реставрационным наблюдением за состоянием ее сохранности. Об этом «Звезде» сообщили в государственной реставрационной организации.

В ходе осмотра священного изображения специалисты Центра имени Грабаря и Третьяковской галереи не обнаружили ухудшения состояния ее сохранности. Для снижения рисков, связанных с перемещением иконы, перед ее транспортировкой реставраторы нанесли укрепляющие профилактические заклейки из полос специальной бумаги и укрепили красочный слой на шести микроучастках. Перед упаковкой и транспортировкой икону также осмотрели представители Русской православной церкви (РПЦ) с оформлением необходимых документов.

Икону перевозили в специальном климатическом ящике автомобилем, оборудованным всем необходимым для перевозки культурных ценностей.

Напомним, 6 января «Троицу» привезли в храм Христа Спасителя. В Русской православной церкви тогда сообщили, что шедевр древнерусской иконописи будет находиться там во время празднования Рождества. Позднее стало известно, что икону оставят в кафедральном соборе РПЦ до 23 июня, после чего состоится ее торжественное перенесение в Свято-Троицкую Сергиевскую лавру.