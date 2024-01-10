МИД России осудил захват заложников и беспорядки в Эквадоре

Россия решительно осудила преступную деятельность криминальных структур в Эквадоре, направленную на дестабилизацию положения внутри страны. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Рассчитываем, что эквадорские власти смогут поставить эффективный заслон разгулу преступных элементов. Собственными силами, без вмешательства извне, вернут контроль над ситуацией, восстановят спокойствие и правопорядок», - говорится в комментарии Захаровой.

Сообщается, что Россия выразила несогласие с террористическими методами местных вооруженных банд, используемыми в ходе «бандитских вылазок», в том числе с захватом заложников.

Она добавила, что, по предварительной информации, среди пострадавших в ходе беспорядков в стране нет россиян, а также призвала граждан России воздержаться от дальнейших поездок в Эквадор.

Напомним, в ходе нападений в двух городах страны погибли десять человек, среди них - двое полицейских. Противостояние началось после побега из тюрьмы Гуаякиля главаря крупнейшей в стране банды. После этого сразу в нескольких тюрьмах Эквадора начались беспорядки, а 9 января неизвестные вооруженные люди в масках ворвались в студию местного телеканала, взяв ведущих в заложники.