В NASA назвали недоступными траты на ракету-носитель SLS для полетов на Луну

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Текущий уровень затрат на создание ракеты-носителя SLS, которая в будущем должна выводить на орбиту американский корабль Orion для полетов на Луну, делает ее недоступной для США. Об этом заявили в бюджетно-контрольном управлении NASA. В ведомстве специально для данного проекта разработали краткосрочные и долгосрочные стратегии экономии, без которых будущие траты на программу менее прозрачны и не поддаются контролю, пишет РИА Новости.

В отчете управления сказано, что на 2024 год NASA запросило у конгресса $11,2 млрд на финансирование программы до 2028 года. При этом, на первичные разработки уже потрачены $11,8 млрд. Разработкой лунной программы «Артемида» в США занялись еще при прошлом президенте Дональде Трампе. Согласно графику, астронавты США должны были ступить на поверхность спутника уже в следующем году, но с приходом в Белый дом команды Джо Байдена, сроки сместились.

Ранее с космодрома Танэгасима в Японии стартовала ракета-носитель Н2А, на борту которой первый в истории страны посадочный модуль. Пуск несколько раз переносили. Сам модуль весит около 200 килограммов при высоте в 2,4 метра. На борту модуля установлено специальное оборудование для анализа грунта, а также видеокамера.