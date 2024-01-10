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В жилом доме Подольска прорвало трубу после включения отопления

Лестничная площадка одного из домов подмосковного города сразу же наполнилась паром.
Елизавета Кондрикова 2024-01-10 12:05:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В подъезде одного из домов подмосковного Подольска прорвало трубу после включения отопления, вся лестничная клетка заполнилась паром. Кадрами «паровой бани» делятся местные жители в социальных сетях.

«Восемь утра, у нас за дверью шумит, что-то течет», - комментирует ситуацию жительница города.

Происшествие произошло в микрорайоне Подольска Климовск, где все еще ведутся работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Специалисты не только ремонтируют прорванные коммуникации, но и ликвидируют ледяные пробки в трубах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для стабилизации ситуации с теплоснабжением в Климовске требуются несколько миллиардов рублей. Он отметил, что властям необходимо «довести все до ума».

К данному моменту в 122 из 176 домов вновь поступило тепло. На сегодня также назначен запуск теплоснабжения в школах и детских садах.

 

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