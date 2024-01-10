В 122 дома в Климовске дали отопление

В 122 из 176 пострадавших из-за коммунальной аварии домов в Климовске запустили отопление, передает 360.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на данный специалисты работают над устранением неполадок, волонтеры следуют поквартирному плану для выявления недочетов. По его словам, 10 января планируется запустить теплоснабжение в школы и детские сады.

«Всего у нас 12 таких объектов. Часть из них уже под теплом, но пока не работают. Поэтому с завтрашнего дня начинаем подключать школы, детские сады», - уточнил он.

Из-за аномальных холодов и коммунальной аварии в некоторых домах прорвало трубы. Глава Подмосковья предложил пострадавшим либо получение денежной компенсации, либо ремонт. Также он поднял вопрос строительства новой альтернативной котельной, которая будет рассматриваться в качестве резервного варианта. Котельная же патронного завода теперь находится в собственности государства, а не частной компании и обеспечена должным запасом прочности, добавил губернатор.

Напомним, что в период новогодних праздников, когда температура на улице достигала аномально минусовых значений, из-за неправильной работы котельной в Подольске прорвало теплотрассу. В результате чего, без тепла в микрорайоне Климовск остались порядка 170 жилых домов, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения.

По факту отключения отопления в жилых домах и организациях подмосковного Подольска Следственный комитет возбудил уголовное дело. Жителей Климовска, оставшихся без тепла в январские морозы, освободят от платы за отопление в январе. Также власти компенсируют затраты за электроэнергию.