В Климовске бригады рабочих всю ночь работали над восстановлением отопления

Бригады рабочих трудились всю ночь с 9 на 10 января над восстановлением теплоснабжения в жилых домах в Климовске, микрорайоне подмосковного Подольска.

Накануне в микрорайоне на проспекте 50 лет Октября произошла крупная коммунальная авария, вследствие которой без отопления остались 173 дома, передает «360».

В рамках восстановительных работ специалисты выкопали траншею, в которой находилась труба. Так как аварийные мероприятия ведутся в том числе ночью, ряд рабочих отдельно занимаются освещением места аварии, остальные работали с металлом.

В понедельник стало известно о решении Владимира Путина взять ситуацию с отоплением в Подмосковье на контроль. Он провел телефонный звонок с губернатором региона Андреем Воробьевым.

К данному моменту в большинстве домов Климовска вновь появилось тепло. Вместе со специалистами работают волонтеры, они следуют поквартирному плану для выявления недочетов. В части объектов отопление восстановлено, но они еще не введены в эксплуатацию.