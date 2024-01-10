Белый дом: госпитализация Остина не создала угрозу интересам безопасности США

Состояние здоровья министра обороны США Ллойда Остина не угрожало интересам США в сфере безопасности, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, за то время, пока глава Пентагона находится в больнице, «ни разу возможности вооруженных сил отстаивать интересы в сфере нацбезопасности не были поставлены под угрозу».

Кирби подчеркнул, что президент и главнокомандующий Джо Байден «ни на секунду» в этот период «не переставал командовать и осуществлять контроль над вооруженными силами по всему миру». Представитель Белого дома указал, что в это самое время американская армия «вела военные действия», но не уточнил, где.

Спикер признал, что до 9 января в администрации Байдена не знали, что у Остина рак. Но это не сказалось на доверии президента главе Минобороны. Остин разговаривал с Байденом в субботу, когда опубликовал публичное заявление и заявил, что мог бы лучше информировать общественности о госпитализации. Однако во время этого телефонного разговора он не сказал президенту, что у него рак, сообщает Associated Press.

Ранее стало известно, что у шефа Пентагона диагностировали рак простаты. 70-летний Остин был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида (штат Мэриленд) 22 декабря и перенес операцию.

По словам врачей, рак был обнаружен во время очередного обследования Остина в начале декабря. Они сказали, что он «прошел минимально инвазивную хирургическую процедуру» и на следующий день отправился домой. Но 1 января министр обороны сообщил о тошноте и сильной боли в животе, бедрах и ногах из-за инфекции.