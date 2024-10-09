МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Госдуме заявили, что почти миллион таксистов в РФ работают вне закона

В реестре водителей, который появился в прошлом году, зарегистрировались только треть водителей.
Алексей Курильченко 2024-10-09 09:32:16
© Фото: Belkin Alexey news.ru Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Почти миллион водителей такси в России перешли в «серую зону» после принятия закона о такси в прошлом году. Это вызвало рост цен на перевозки, а также увеличило риски для пассажиров. В связи с этим законодатели готовят новые поправки, рассказал «Звезде» депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

«Из полутора миллионов человек, которые работали в отрасли такси, чуть больше 600 тысяч зарегистрировались по новому законодательству. Остальные не регистрировались и регистрироваться никогда не будут. Потому что рынок в Москве и во всех остальных регионах устроен по-другому. В Москве примерно 90% таксистов работают на арендованных машинах. В Питере такая же ситуация. А в регионах наоборот - 90% ездят на своих авто», - сообщил депутат.

Таксисты со своими машинами вряд ли станут перекрашивать авто и проходить техосмотр. Таким образом, они работают вне закона - через чаты и соцсети.

«Мы готовим поправки в законодательстве, которые позволят сделать поездки в такси для людей безопасными, чтобы цены на такси не росли и чтобы люди с удовольствием ездили на такси. Эти поправки сейчас обсуждаются, готовятся и, думаю, в самое ближайшее время будут внесены на рассмотрение в Государственную думу», - заявил Гусев.

Напомним, что закон вступил в силу 1 сентября 2023 года. В нем установлены требования к внешнему виду машины, правила хранения данных о заказах и доступа к ним правоохранительных органов, создание трех региональных реестров такси, а также ограничения для водителей, в частности, запрет управлять такси при более трех неоплаченных штрафах за нарушение правил дорожного движения. Часть положений закона вступят в силу в сентябре 2025 года.

#такси #Госдума РФ #наш эксклюзив #Поправки в закон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 