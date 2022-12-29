Путин подписал закон с запретом на работу такси для некоторых водителей

В частности, такси нельзя будет управлять при трех неоплаченных штрафах за нарушение ПДД.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий требования к работе такси. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе установлены требования к внешнему виду такси — должны присутствовать цветографическая схема на кузове и шашки оранжевого цвета на крыше. Документ также наделяет города федерального значения — Москву, Санкт-Петербург и Севастополь — правом устанавливать минимальные тарифы на перевозку пассажиров и багажа. Помимо этого, законом предусмотрены правила хранения данных о заказах и доступа к ним правоохранительных органов, создание трех региональных реестров такси, а также ограничения для водителей, в частности, запрет управлять такси при более трех неоплаченных штрафах за нарушение правил дорожного движения, повторном лишенных прав в течение одного года, административном аресте за нарушение ПДД и так далее.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года, но часть его положений — с 1 сентября 2025 года.

Ранее водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления запретили работать таксистами, в двух последних случаях это также касается водителей автобусов и трамваев.