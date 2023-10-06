Такси в некоторых регионах России подорожало на 44%

По мнению экспертов, до конца года цены на поездки могут вырасти на 10-100%.

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Цены на поездки в такси в сентябре выросли в разных регионах от 1 до 44%. Об этом сообщил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко на форуме TAXI-2023 в Сочи, сообщает РБК.

В среднем по стране такси подорожало на 5%. Рост цен был отмечен в половине российских регионов, сообщил Луговенко. В 45% регионов цены не изменились, в 5% - снизились. По мнению экспертов, до конца года цены на поездки могут вырасти на 10-100%.

Поездки подорожали из-за недостаточной подготовки регионов к вступлению в силу закона о такси с 1 сентября, заявил представитель Минтранса. По его словам, в этих субъектах не осуществлялся контроль за такси. Другими причинами роста цен Луговенко назвал искусственный ажиотаж, связанный с новым законом, рост стоимости расходных материалов и санкции.

В то же время глава Объединения самозанятых России Игорь Жмакин считает, что поездки на такси могут подорожать до конца года вдвое, если из-за изменений в законодательстве число водителей сократится на 2/3. Цены могут также вырасти из-за дорогостоящих страховок, перекрашивания автомобилей, затрат на мед- и техосмотр.

Ранее в Госдуме предложили ограничить время пребывания такси в жилых зонах Москвы: не более получаса на парковку, стоянку и решение личных вопросов.