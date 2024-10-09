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В ХАМАС заявили. что не видят смысла в обмене заложниками с Израилем

Представитель политического руководства ХАМАС в Ливане Шанаа подчеркнул, что нет смысла обсуждать обмен заложниками с Израилем, пока не будет прекращения огня и вывода войск ЦАХАЛ.
Марина Крижановская 2024-10-09 01:59:47
© Фото: Yousef Mohammed Keystone Press Agency Globallookpress

Представители радикального палестинского движения ХАМАС не намерены вести переговоры об обмене заключенными и заложниками с израильтянами.

Согласно представителю политического руководства движения в Ливане Айману Шанаа, любые обсуждения не имеют смысла, пока не прекратятся обстрелы и ЦАХАЛ не покинет сектор Газа. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Любое соглашение должно начинаться с полного и немедленного прекращения огня и вывода израильских войск из Газы. До этого нет смысла говорить о сделке по обмену заключенными. Пусть они продолжают думать, что сопротивление слабо, но есть еще много фронтов, которые могут преподать врагу урок», - рассказал Шанаа агентству.

Помимо этого, политик отметил, что ХАМАС было готово к прекращению огня. Однако позиция и заявления израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сделали эти переговоры безрезультатными.

Напомним, последние переговоры об обмене заложников и прекращении огня проводились в конце августа. Но Нетаньяху отказался отводить войска израильской армии из Филадельфийского коридора в Газе, этот участок имеет стратегическое значение в конфликте с палестинским движением ХАМАС, и именно поэтому Израиль должен его контролировать.

#в стране и мире #Израиль #обмен пленными #ливан #палестина #ЦАХАЛ #ХАМАС #Прекращение огня #палестино-израильский конфликт
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