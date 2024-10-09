Российские военнослужащие поразили объекты энергетики Украины

Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли огневое поражение объектам энергетики Украины за последние сутки.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что эти объекты ранее обеспечивали ВСУ горюче-смазочными материалами.

Кроме этого, российским войскам за сутки удалось поразить скопления живой силы и военной техники противника в 141 районе.

Тем временем, пока дальнобойное высокоточное оружие поражает цели в тылу, операторы беспилотников бьют врага на передовой. Например, ранее освобождавшие Гродовку бойцы рассказали, как заводили дроны в окна к ВСУ. А еще операторы FPV-дронов показали, как доставляют еду штурмовикам.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.