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Российские военнослужащие поразили объекты энергетики Украины

Пораженные объекты обеспечивали ВСУ горюче-смазочными материалами, отметили в Минобороны России.
2024-10-09 13:16:51
© Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press

Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли огневое поражение объектам энергетики Украины за последние сутки. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что эти объекты ранее обеспечивали ВСУ горюче-смазочными материалами. 

Кроме этого, российским войскам за сутки удалось поразить скопления живой силы и военной техники противника в 141 районе. 

Тем временем, пока дальнобойное высокоточное оружие поражает цели в тылу, операторы беспилотников бьют врага на передовой. Например, ранее освобождавшие Гродовку бойцы рассказали, как заводили дроны в окна к ВСУ. А еще операторы FPV-дронов показали, как доставляют еду штурмовикам.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Украина #Энергетика #СВО #Огневое поражение
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