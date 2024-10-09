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Операторы FPV-дронов показали, как доставляют еду штурмовикам

Средний вес каждой посылки, загружаемой на беспилотник - 2,5 кг. И доставляют их нашим бойцам за считанные минуты.
Елена Сивонен 2024-10-09 07:04:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Операторы БПЛА показали, как передают нашим штурмовикам провизию на линии соприкосновения.

Расчеты FPV-дронов группировки войск «Запад» не только наносят точечные удары по противнику, но и доставляют продукты питания нашим бойцам на передовую на Купянском направлении.

Операторы БПЛА отправляют «посылку» штурмовикам - тем, кто сейчас на переднем крае Купянского направления, с боем идет вперед. Машинам снабжения к ним пока не доехать - слишком опасно. А бойцам так нужны вода, тушенка, галеты.

«Я опускаюсь, для того, чтобы то, что мы отправляем, не разбилось, не разлетелось куда-то, и ребята спокойно покушали сегодня. Стараемся, конечно, скрытно работать, как-то обманываем противника, обходим», - рассказал оператор БПЛА с позывным Спорт.

Все это доставляют дроны прямо недалеко от линии соприкосновения. Вес груза стандартный - 2,5 килограмма. Время в пути при скорости 70 км\ч не больше трех минут. Эти FPV-дроны на Купянском направлении - настоящие трудяги. Есть дневные, есть и ночные со встроенным тепловизором. Каждый из них в день делает от пяти до 12 вылетов.

БПЛА - это наши «глаза в небе». Без них на СВО сегодня никуда. С их помощью ведут воздушную разведку, корректируют огонь артиллерии, оказывают поддержку штурмовым группам. Да и сами ведут бой, нанося меткие удары. В умелых руках операторов дроны способны поразить любую цель, будь то бронетехника или укрепления противника.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#ВС РФ #наш эксклюзив #Купянское направление #группировка войск запад #FPV-дроны
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