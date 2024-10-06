Ливанов находится в реанимации в тяжелом состоянии после операции

Народный артист РСФСР Василий Ливанов находится в реанимации, передает РИА Новости со ссылкой на НИИ имени Склифосовского. В больнице отмечают, что он в тяжелом состоянии.

«Состояние пока тяжелое, находится в реанимации неврологии», — следует из сообщения.

Ранее стало известно, что актер попал в больницу в Москве. Супруга артиста в день госпитализации сообщала «Звезде», что Ливанов чувствует себя неплохо.

При этом, по данным Telegram-канал Mash, во время операции у него остановилось сердце. Артист был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.