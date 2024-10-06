МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ливанов находится в реанимации в тяжелом состоянии после операции

Во время последней операции у актера остановилось сердце.
Карина Тазетдинова 2024-10-06 16:04:28
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Народный артист РСФСР Василий Ливанов находится в реанимации, передает РИА Новости со ссылкой на НИИ имени Склифосовского. В больнице отмечают, что он в тяжелом состоянии.

«Состояние пока тяжелое, находится в реанимации неврологии», — следует из сообщения.

Ранее стало известно, что актер попал в больницу в Москве. Супруга артиста в день госпитализации сообщала «Звезде», что Ливанов чувствует себя неплохо.

При этом, по данным Telegram-канал Mash, во время операции у него остановилось сердце. Артист был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

#в стране и мире #актер #больница #Операция #Василий Ливанов #нии склифосовского
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 