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Mash: у актера Василия Ливанова во время операции остановилось сердце

Сообщается, что актера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Сергей Лебедев 2024-10-05 12:27:05
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

У народного артиста РСФСР Василия Ливанова во время операции остановилось сердце. Об этом сегодня сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, сейчас актер подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, в минувший вторник стало известно, что Василий Ливанов попал в больницу. В тот же день супруга артиста сообщила «Звезде», что ее муж чувствует себя неплохо.

Сообщается, что сейчас актер находится в НИИ им. Н.В. Склифосовского.

#ивл #больница #госпитализация #сердце #артист #Василий Ливанов
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