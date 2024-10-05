Mash: у актера Василия Ливанова во время операции остановилось сердце

У народного артиста РСФСР Василия Ливанова во время операции остановилось сердце. Об этом сегодня сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, сейчас актер подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, в минувший вторник стало известно, что Василий Ливанов попал в больницу. В тот же день супруга артиста сообщила «Звезде», что ее муж чувствует себя неплохо.

Сообщается, что сейчас актер находится в НИИ им. Н.В. Склифосовского.