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Генсек НАТО Рютте уклонился от ответа о членстве Украины в альянсе

Генсек Рютте не стал комментировать, может ли Украина рассчитывать на членство в НАТО.
Марина Крижановская 2024-10-09 01:20:46
© Фото: Zhao Dingzhe XinHua Globallookpress

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте уклонился от прямого ответа на вопрос, есть ли у Украины шанс вступить в блок без части своей бывшей территории. Как сообщает RT, Рютте сказал, что не хотел бы спекулировать на этой теме.

«Я не хочу спекулировать на этом», - заявил генсек во время пресс-конференции в бельгийской столице.

Вместе с этим, Рютте пообещал добиваться выделения большей помощи украинским властям, отметив, что союзники по НАТО обеспечивают эту страну почти всей необходимой военной поддержкой, жизненной важной для ее способности продолжать борьбу.

Сутками ранее не смогла ответить однозначно об украинском членстве и вице-президент США и кандидат на высший руководящий пост в стране Камала Харрис. В интервью американскому телеканалу CBS она сообщила, что вопрос о том, присоединится ли Украина к НАТО, - один из тех, которые придется решать, если «до этого дойдет».

Еще в начале ноября 2022 года российский МИД назвал обреченным на провал желание Украины вступить в НАТО по ускоренной схеме. В эфире программы в программе «Между тем» на телеканале «Звезда» чрезвычайный и полномочный посол, замглавы МИД РФ Александр уточнил, что в истории Североатлантического альянса не было случаев принятия страны-члена без прохождения всех предварительных этапов.

#в стране и мире #Украина #НАТО #генсек НАТО #Марк Рютте #членство в нато
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