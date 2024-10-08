Харрис уклонилась от ответа, поддержит ли она вступление Украины в НАТО

Вице-президент США и кандидат от Демократической партии на президентских выборах Камала Харрис не стала прямо отвечать на вопрос, будет ли она поддерживать присоединение Украины к Североатлантическому альянсу в случае ее избрания на высший государственный пост.

В интервью местному телеканалу CBS она сообщила, что этот вопрос - один из тех, которые придется решать, если «до этого дойдет».

«Это все те вопросы, которые мы будем решать, когда и если до этого дойдет», - приводит RT слова Харрис.

Также кандидат в президенты отметила, что на сегодня Соединенные Штаты поддерживают украинскую «способность защищаться». Кроме этого, Харрис подчеркнула, что не намерена проводить встречу с президентом России Владимиром Путиным для переговоров о прекращении войны без участия Украины.

В конце августа Харрис отмечала, что в случае своей победы продолжит поддержку Украины и американских союзников по НАТО.