«Обходных путей нет»: в МИД РФ о планах Украины вступить в НАТО по ускоренной схеме

Швеция и Финляндия могут вступить в альянс по ускоренной схеме, так как уже провели военную интеграцию с НАТО.

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Стремление Украины вступить в Североатлантический альянс по ускоренной схеме обречены на провал, так как в истории НАТО не было случаев принятия страны-члена без прохождения всех предварительных этапов. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью Наталии Метлиной в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

«Каких-то обходных путей вступления в НАТО нет. Раньше было принято принципиальное решение, что надо пройти несколько фаз, предпоследняя - это план действий по членству. Правда, для Швеции и Финляндии было сделано исключение - они эту фазу обошли. Но там особая статья, потому что эти страны являются членами ЕС и участвуют во всех военных приготовлениях. На самом деле военная интеграция этих стран и НАТО произошла много лет назад, и сегодня мы наблюдаем только политическое завершение этого процесса», - сказал Грушко.

Также Грушко заявил, что спекуляции на тему личности нового генерального секретаря НАТО не имеют смысла, так как эта должность подразумевает лишь произносить то, что требуют главные политические органы альянса.