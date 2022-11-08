В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Обходных путей нет»: в МИД РФ о планах Украины вступить в НАТО по ускоренной схеме

Алексей Курильченко
15:25 08.11.2022
Швеция и Финляндия могут вступить в альянс по ускоренной схеме, так как уже провели военную интеграцию с НАТО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Стремление Украины вступить в Североатлантический альянс по ускоренной схеме обречены на провал, так как в истории НАТО не было случаев принятия страны-члена без прохождения всех предварительных этапов. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью Наталии Метлиной в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

«Каких-то обходных путей вступления в НАТО нет. Раньше было принято принципиальное решение, что надо пройти несколько фаз, предпоследняя - это план действий по членству. Правда, для Швеции и Финляндии было сделано исключение - они эту фазу обошли. Но там особая статья, потому что эти страны являются членами ЕС и участвуют во всех военных приготовлениях. На самом деле военная интеграция этих стран и НАТО произошла много лет назад, и сегодня мы наблюдаем только политическое завершение этого процесса», - сказал Грушко.

Также Грушко заявил, что спекуляции на тему личности нового генерального секретаря НАТО не имеют смысла, так как эта должность подразумевает лишь произносить то, что требуют главные политические органы альянса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:03 В стране и мире
Видео
Полиция выявила масштабную мошенническую схему в петербургских барах
13:09 В стране и мире
Видео
Очевидец рассказал о спасении ребенка, выброшенного из окна в Москве
12:48 В стране и мире
Набиуллина рассчитывает вернуться к ключевой ставке ЦБ РФ в 5-6% к 2025 году
11:37 В стране и мире
Мишустин подписал распоряжение об окончательном упразднении Ростуризма
09:56 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры задержания диверсионно-разведывательной группы СБУ в Херсонской области
Популярное
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.