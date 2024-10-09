Ливанский минздрав сообщил о 36 погибших за сутки от ударов Израиля

Авиаудары израильских истребителей по разным районам Ливана привели к гибели не менее 36 человек. Еще около 150 жителей получили ранения. Соответствующую сводку пострадавших за сутки представил центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.

«Авиаудары Израиля в понедельник привели к гибели 36 человек и 150 граждан получили ранения», - заявили в ведомстве.

Также в аккаунте минздрава Ливана в социальной сети Х приводится информация о суммарном количестве жертв с начала израильской операции в соседней арабской республике. По состоянию на 7 октября погибли 2 083 человека и 9 869 раненых.

Напомним, в ночь на 1 октября стало известно о начатой Израилем наземной операции в Ливане. Сначала об этом сообщили СМИ Соединенных Штатов, позже сведения подтвердили и власти Израиля, объявив районы Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади на севере страны закрытой военной зоной.