МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ливанский минздрав сообщил о 36 погибших за сутки от ударов Израиля

Из-за воздушных атак Израиля по Ливану за сутки погибли 36 и ранены 150 человек.
Марина Крижановская 2024-10-09 00:48:33
© Фото: Bilal Jawich XinHua Globallookpress

Авиаудары израильских истребителей по разным районам Ливана привели к гибели не менее 36 человек. Еще около 150 жителей получили ранения. Соответствующую сводку пострадавших за сутки представил центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.

«Авиаудары Израиля в понедельник привели к гибели 36 человек и 150 граждан получили ранения», - заявили в ведомстве.

Также в аккаунте минздрава Ливана в социальной сети Х приводится информация о суммарном количестве жертв с начала израильской операции в соседней арабской республике. По состоянию на 7 октября погибли 2 083 человека и 9 869 раненых.

Напомним, в ночь на 1 октября стало известно о начатой Израилем наземной операции в Ливане. Сначала об этом сообщили СМИ Соединенных Штатов, позже сведения подтвердили и власти Израиля, объявив районы Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади на севере страны закрытой военной зоной.

#в стране и мире #Израиль #ливан #авиаудары #погибли люди #минздрав ливана
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 