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Дипломат Жданова: РФ ведет поименные списки иностранных наемников

Российский дипломат Жданова заявила о составлении компетентными органами поименных списков иностранных боевиков, причастных к террористической вылазке в Курскую область.
Марина Крижановская 2024-10-08 06:12:08
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand dpa Globallookpress

Российские специалисты составляют поименные списки иностранных наемников, причастных к преступлениям на территории Курской области.

Как заявила исполняющая обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, тех ждут незавидная участь. Наемники из разных стран мира, участвующие в украинском конфликте на стороне ВСУ являются законной целью военнослужащих ВС РФ, заявила она в интервью РИА Новости.

«Российские компетентные органы держат вопрос участия иностранных боевиков в террористической вылазке в Курскую область на плотном контроле, включая составление поименных списков боевиков и фиксацию их преступлений. Их ждет незавидная участь», - подчеркнула Жданова.

Кроме того, с начала проведения спецоперации к уголовной ответственности удалось привлечь уже по меньшей мере 785 иностранных наемников.

Прежде в беседе с агентством российский дипломат отмечала, что нападение ВСУ на Курскую область опровергло тезис о «жертве» Украины.

Продвигаемые киевским режимом и его западными союзниками на международных площадках понятия об Украине как жертве и пострадавшей, а о России - как агрессоре подорвались вылазкой украинских боевиков на российскую территорию - территорию иностранного государства, а также мародерствами и издевательствами над местными мирными жителями.

#в стране и мире #Курская область #ВСУ #Иностранные наемники #Юлия Жданова #поименные списки
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