Совершив нападение на Курскую область, Украина опровергла свой посыл, что является «жертвой российской агрессии». С таким заявлением выступила исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Она пояснила, что, совершив вылазку на территорию другого государства, киевский режим подорвал тезис, продвигаемый им и его западными союзниками на международных площадках. Своим мнением дипломат Жданова поделилась в интервью РИА Новости.

«Во-первых, вылазка на российскую территорию - территорию иностранного государства - подорвала продвигаемую киевско-западной "спайкой" на всех международных площадках псевдоаргументацию, согласно которой Украина - это "жертва", а Россия - "агрессор"», - рассказала она агентству.

Кроме этого, мировое сообщество может увидеть настоящее лицо боевиков украинских вооруженных сил, которые занимаются мародерством и издевательствами над мирными жителями российских регионов и в целом ведут себя «как звериная стая».

Накануне Минобороны РФ опубликовало показания жителя Курской области Сергея, рассказавшего, что среди украинских военных было огромное число польских наемников, которые издевательски относились ко всем жителям региона.