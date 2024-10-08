Мирный житель Горловки погиб при атаке ВСУ

На повороте из Горловки в поселок Гольмовский погиб мирный житель, это произошло в результате атаки боевиков ВСУ. О произошедшем сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«На Гольмовском повороте на территории АЗС погиб мужчина (персональные данные устанавливаются)», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Это уже не первый случай гибели мирных жителей из-за ударов ВСУ этой осенью. В ночь на 21 сентября украинские националисты обстреляли жилой массив «Строитель» в Горловке, в результате чего погибли два человека. Еще около десяти человек пострадали.

Боевики регулярно ведут обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Всего за 956 дней с 17 февраля 2022 года по 7 октября 2024 года они выпустили более 197 тысяч боеприпасов по территории ДНР.