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ВСУ выпустили 197 тысяч снарядов по ДНР за последние 956 дней

В результате ударов ВСУ по мирным населенным пунктом погибли 152 ребенка.
Анастасия Бобылева 2024-10-08 03:45:29
© Фото: Таисия Воронцова РИА Новости

Украинские националисты за период с 17 февраля 2022 года по 7 октября 2024 года выпустили более 197 тысяч боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

По подсчетам ведомства, националисты почти 39 тысяч раз обстреляли населенные пункты из тяжелого вооружения.

«За 956 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксированы 39 975 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 38 937. Всего противником выпущено 197 028 боеприпасов различного калибра», - говорится в сообщении представительства.

Указано также, что 5 090 мирных жителей погибли в результате этих обстрелов. В их числе 152 ребенка. Многие люди получали ранения или умирали, подорвавшись на противопехотных минах «Лепесток».

Обстрелы ВСУ нанесли и материальный ущерб населенным пунктам ДНР. Повреждения получили 15 461 жилой дом, а также множество объектов гражданской инфраструктуры, учебных заведений, больниц, объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения.

За последние сутки украинские боевики 26 раз обстреляли ДНР. Они выпустили 75 боеприпасов, в результате чего пострадали двое мирных жителей.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #обстрелы
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