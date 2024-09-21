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Два мирных жителя Горловки погибли после обстрела ВСУ

Под обстрел попал жилой массив «Строитель»
Виктория Бокий 2024-09-21 12:35:49
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

ВСУ обстреляли город Горловку в Донецкой Народной Республики, из-за чего погибли двое мирных жителей. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на мэра города Ивана Приходько.

Под удар попал жилой массив «Строитель», в результате чего погиб водитель автобуса, а также местная жительница, которая скончалась в больнице.

«Медики боролись за ее жизнь до последнего, но ранения оказались несовместимыми с жизнью. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким», - написал Приходько в своем Telegram-канале.

Вчера мэр Горловки сообщал о десяти пострадавших после обстрела жилого массива. По его словам, в ночь на 21 сентября ВСУ повторно обстреляли город.

#ДНР #Горловка #Обстрел #иван приходько
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