Два мирных жителя Горловки погибли после обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли город Горловку в Донецкой Народной Республики, из-за чего погибли двое мирных жителей. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на мэра города Ивана Приходько.

Под удар попал жилой массив «Строитель», в результате чего погиб водитель автобуса, а также местная жительница, которая скончалась в больнице.

«Медики боролись за ее жизнь до последнего, но ранения оказались несовместимыми с жизнью. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким», - написал Приходько в своем Telegram-канале.

Вчера мэр Горловки сообщал о десяти пострадавших после обстрела жилого массива. По его словам, в ночь на 21 сентября ВСУ повторно обстреляли город.