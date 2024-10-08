Цивилева проверила ход ремонта госпиталя ЮВО в Ростовской области

Статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева проверила ход капитального ремонта главного госпиталя Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Он попал в масштабную программу реновации медучреждений Минобороны. Сейчас обновляются палаты и коммуникации, завозится новое оборудование и мебель.

Анна Цивилева приехала в Ростовскую область также для того, чтобы лично передать ключи от спец автомобилей нуждающимся защитникам отечества. Для проведения церемонии выбрали особенное место - Народный Мемориальный комплекс «Самбекские высоты», самый большой в регионе, где чтут память павших в Великой Отечественной войне. И вот теперь здесь чествуют героев нашего времени.

Завершилась рабочая поездка заместителя министра обороны в ЖК Суворовский, где проживают военнослужащие с семьями. Анна Цивилева пообщалась с жильцами, выслушала их просьбы и пожелания и зашла в гости к одной из семей.

Скоро здесь сдадут новую школу на 1200 мест. Что позволит разгрузить действующие образовательные учреждения. Минобороны России возьмет на контроль транспортную доступность района.

Ранее статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева посетила новый центр реабилитации в Сергиевом Посаде. Учреждение рассчитано на 100 пациентов - в том числе участников спецоперации, которые получили ранения, связанные с потерей слуха и зрения.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.