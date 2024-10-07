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Цивилева посетила новый центр реабилитации в Сергиевом Посаде

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева отметила возможности нового центра.
2024-10-07 17:34:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Сергиевом Посаде открыли реабилитационный центр для сопровождения слепоглухих инвалидов. Учреждение рассчитано на 100 пациентов - в том числе участников спецоперации, получивших ранения, связанные с потерей  слуха и зрения.

Новый центр станет первым в России учреждением такого профиля. Пациенты здесь смогут пройти адаптацию и получить необходимую поддержку, творческую специальность и профессиональное образование. В центре есть бассейн, тренажерный зал, библиотека.

В церемонии участвовали патриарх, губернатор Московской области и представители Минобороны. Статс-секретарь - замглавы оборонного ведомства Анна Цивилева передала приветствие министра обороны Андрея Белоусова и отметила возможности нового центра.

«Очень важно, чтобы ребята, которые здесь будут проходить реабилитацию, это 100 коек стационарного лечения и 50 коек дневного пребывания, имели будущее и имели возможность получить новые специальности, которые им помогут жить активной социальной жизнью. И здесь к нам в помощь приходит наша российская специализированная академия, которая готовит ребят слепых, глухих, ребят с инвалидностью получать специальность именно в творчестве», - сказала она.

Ранее Цивилева посетила школу Всероссийского общества слепых, где для участников специальной военной операции, которые лишились зрения, готовят собак-поводырей. Собаки помогают не только ориентироваться на местности, но и становятся верными друзьями.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Подмосковье #цивилева #Центр реабилитации
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