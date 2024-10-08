В Ростовской области бойцы СВО получили машины с ручным управлением

Участникам СВО, которые выполняли боевые задачи и получили тяжелые ранения, вручили ключи от автомобилей. Церемония состоялась в Ростовской области у памятника «Советскому солдату-победителю» на Самбекских высотах.

Управление у машин полностью ручное. Их передали ветеранам боевых действий по инициативе фонда «Защитники Отечества».

«Фонд "Защитники Отечества" обеспечивает бесплатно автомобилями тех, кто получил тяжелое ранение, а именно прикованные к инвалидному креслу, то есть это поражение спины. И ребята, имеющие двойную ампутацию сразу двух нижних конечностей», - сказала статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева.

Как рассказала Цивилева, до Нового года передадут 200 автомобилей, а на базе школ ДОСААФ организуют курсы для получивших ранения участников боевых действий. Данная акция будет проводиться во всех регионах нашей страны, добавила Цивилева.

Также участники церемонии возложили цветы к памятнику на Аллее Воинской Славы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.