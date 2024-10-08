МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ нанесли групповой удар ракетами «Кинжал» по аэродромам ВСУ

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщает Минобороны.
2024-10-08 12:08:33
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военные накануне ударили аэробаллистическими ракетами «Кинжал» по аэродромам ВСУ, говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" по аэродромной инфраструктуре ВСУ», - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что российским военным удалось поразить все назначенные объекты.

Кроме того, российские войска освободили два населенных пункта - Зоряное Первое и Золотая Нива в Донецкой Народной Республике. Зоряное Первое взяли под контроль подразделения «Южной» группировки войск. Подразделения группировки войск «Восток» заняли Золотую Ниву.

Ранее сообщалось об освобождении населенного пункта Гродовка подразделениями группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #кинжал #МО РФ #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 