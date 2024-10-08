ВС РФ нанесли групповой удар ракетами «Кинжал» по аэродромам ВСУ

Российские военные накануне ударили аэробаллистическими ракетами «Кинжал» по аэродромам ВСУ, говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" по аэродромной инфраструктуре ВСУ», - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что российским военным удалось поразить все назначенные объекты.

Кроме того, российские войска освободили два населенных пункта - Зоряное Первое и Золотая Нива в Донецкой Народной Республике. Зоряное Первое взяли под контроль подразделения «Южной» группировки войск. Подразделения группировки войск «Восток» заняли Золотую Ниву.

Ранее сообщалось об освобождении населенного пункта Гродовка подразделениями группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.