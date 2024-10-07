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ВС РФ освободили Гродовку на территории ДНР

Населенный пункт был освобожден в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр».
2024-10-07 12:16:43
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Гродовка на территории Донецкой Народной Республики. 

Уточняется, что населенный пункт был взят под контроль наших войск в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр». 

Кроме этого, сообщается, что подразделения группировки нанесли огневое поражение живой силе и технике 12 украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Александрово-Калиново, Дзержинск, Сухая Балка, Димитров, Лысовка, Селидово, Цукурино, Красное (ДНР), а также в районе населенного пункта Райполе в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что украинский опорный пункт был уничтожен расчетом российского «Урагана» в районе Часова Яра.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ДНР #Донбасс #освобождение #спецоперация #Гродовка
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