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Командир расчет «Осы» назвал особенности вражеских беспилотников VTOL

Расчет «Осы» группировки «Днепр» рассказал об особенностях беспилотников вертикального взлета и посадки, назвав их самыми противными, отметив, что у них винты, как у квадрокоптера, и они имеют большую дальность действия.
Виктория Косогляденко Марина Крижановская 2024-10-08 00:59:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Расчет успел немного отдохнуть после ночного дежурства и теперь снова наготове. За осмотром техники рассказывают, что сбивали этой ночью.

По словам командира расчета Алексея, в последнее время чаще всего сбивают беспилотники типа VTOL - вертикального взлета и посадки, назвав их «самыми противными».

«Их преимущество в том, что они самолетного типа, но у них присутствуют такие же винты, как на квадрокоптере. И они могут зависать на месте, вертикально взлетать, вертикально приземляться. У них довольно большая дальность действия, и они как разведывательные, так и ударные. И составляют очень большую опасность», - сообщил военнослужащий.

После очередного пуска от цели ничего не осталось - комплекс «Оса» нашел ее быстро и точно отработал на удалении 12 километров. Разведка подтвердила поражение, а это значит, что минус одна угроза, и прикрыта не только наша военная группировка, но и гражданские территории.

На боевом дежурстве находятся машины, которые прикрывают наше приграничье, а отдельное подразделение зенитного полка контролирует небо, в том числе отражая атаки беспилотников, которые вот этими воздушными коридорами заходят на Крым и на Крымский мост.

Бойцы говорят, что прикрывают все, что находится в зоне их досягаемости. И подтверждают, что атаки на Крымский полуостров участились в последнее время. Но они стараются их пресекать, что получается очень эффективно.

В данном подразделении - самые результативные экипажи, на счету которых только одних сбитых FPV-дронов более тысячи. С момента несения службы на Днепре перехватывают все, что запускает противник, - «Фурии», «Валькирии», «Лелеки» и «Посейдоны» стран НАТО. Российским военным уже не хватает места на броне для нанесения звездочек.

Начальник расчета Сергей показал «Звезде» эти звездочки и объяснил, что они означают, назвав их гордостью бойцов.

«Места, конечно, на машине не хватает, сколько мы сбивали. А так подкрашиваем черным и красим заново красными», - сообщил он.

Зенитчики группировки «Днепр» из соединения ВДВ отразили налет беспилотников на Крым за минувшую ночь 7 октября. Экипаж зенитного ракетного комплекса «Оса» за дежурство получил две цели и благополучно их ликвидировал.

#бпла #зрк «оса» #СВО #группировка днепр #наш экслюзив #БПЛА вертикального взлета и посадки #VTOL
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