Расчет «Осы» ликвидировал украинскую «Лелеку» в зоне СВО

Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы расчета зенитного ракетного комплекса «Оса» ВДВ группировки войск «Днепр». В описании сказано, что зенитчики в ходе выполнения боевой задачи по прикрытию позиций подразделений группировки уничтожают разведывательные дроны ВСУ.

На записи можно увидеть, как заряжается комплекс, расчет выдвигается на огневые позиции, ведет разведку воздушной обстановки. Также показано, как зенитный комплекс пускает ракету в сторону цели - снаряд уносится в небо.

В зоне своей ответственности зенитчики за последнюю неделю уничтожили 10 беспилотников ВСУ, в том числе типа «Фурия» и «Лелека».

«Сегодня нашей целью являлся БПЛА марки "Лелека-100ЛР". Это разведчик. Очень важная цель», - рассказал командир зенитной ракетной батареи с позывным Гром.

ЗРК защищают наши подразделения и объекты от ударов с воздуха. Военнослужащие обнаруживают цели с помощью радиолокационной станции, которая сканирует небо. Применив вооружение, расчет уезжает на перезарядку, чтобы потом вновь вернуться во всеоружии и продолжать сбивать вражеские воздушные объекты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.