Расчет ЗРК «Оса» сбил четыре дрона ВСУ на Авдеевском направлении

Даже в свой профессиональный праздник - День зенитных ракетных войск России - расчет, как и всегда, на боевом дежурстве. Машина курсирует из района в район вдоль всей линии соприкосновения на Авдеевском направлении.

Начальник расчета с позывным «Колибри» рассказывает: минувшая ночь была ясной и очень жаркой во всех смыслах. Враг не жалел беспилотников, посылая их буквально друг за другом, пытаясь вычислить координаты нашей артиллерии. «Оса» их не пустила.

«Отработали ночью четыре цели. "Лелека", "Фурия" - основные наши противники. Работы много, работаем часто и эффективно. Преимуществ много по сравнению с другими зенитными ракетными комплексами. Она видит на расстоянии 10 300. По высоте - до 5», - говорит начальник расчета ЗРК «Оса» с позывным «Колибри».

Развернуть «Осу» в боевое положение, навестись, запустить ракету - на все действия уходит не больше двух минут. Именно от скорости зависит общий успех. Нюансы боевой работы быстро усваивает оператор комплекса с позывным «Мина». Он только недавно в войсках ПВО. Доброволец. Накануне открыл собственный послужной список беспилотников ВСУ.

«Моя задача - найти на мониторе цель, определить ее. На прошлом дежурстве обнаружили цель - "Фурию". Вели ее достаточно хорошо, пустили ракету, цель была уничтожена. Вот мой первый пуск, получается», - рассказывает «Мина».

Зенитчики рассказывают: в их коллективе царит дружеская, почти семейная атмосфера. Слаженность и взаимовыручка - этим и славятся войска ПВО. И сегодня они поздравляют не только друг друга, но и товарищей на всех участках фронта.

«Воинам - зенитчикам хочу пожелать крепкого здоровья. Побольше сбитых целей. Мы продолжаем работать - 24 на 7, не выключаясь», - говорит начальник расчета ЗРК «Оса» с позывным «Колибри».

А еще - вернуться всем домой, живыми и невредимыми.