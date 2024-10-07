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Жители освобожденного Угледара рассказали о мародерстве ВСУ

По их словам, боевики также стреляли по мирным жителям, сжигали дома.
Павел Кольцов 2024-10-07 06:46:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Украинские боевики, отступая из Угледара, пытались забрать у мирных жителей все, что у них было, в том числе мебель. Об этом рассказали жители освобожденного российскими войсками населенного пункта.

«А как нас грабили! Вот здесь на пикапе гружёные ехали - диваны, велосипеды детские, холодильники, кастрюли - все едут и улыбаются!» - поделились угледарцы.

По словам местных жителей, украинские военные также стреляли по мирным жителям, в том числе применяли на территории города фосфорные снаряды. Кроме того, фиксировались прилеты дронов по домам, где пряталось местное население.

Напомним, что 3 октября российские военнослужащие освободили населенный пункт Угледар в ДНР. А 6 октября город полностью зачистили от украинских военных.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ДНР #ВСУ #мародерство #угледар
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