Жители освобожденного Угледара рассказали о мародерстве ВСУ

Украинские боевики, отступая из Угледара, пытались забрать у мирных жителей все, что у них было, в том числе мебель. Об этом рассказали жители освобожденного российскими войсками населенного пункта.
«А как нас грабили! Вот здесь на пикапе гружёные ехали - диваны, велосипеды детские, холодильники, кастрюли - все едут и улыбаются!» - поделились угледарцы.
По словам местных жителей, украинские военные также стреляли по мирным жителям, в том числе применяли на территории города фосфорные снаряды. Кроме того, фиксировались прилеты дронов по домам, где пряталось местное население.
Напомним, что 3 октября российские военнослужащие освободили населенный пункт Угледар в ДНР. А 6 октября город полностью зачистили от украинских военных.
Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»