Бойцы группировки войск «Восток» поставили точку в освобождении Угледара

Подразделения группировки войск «Восток» завершили зачистку освобожденного Угледара, операция завершена, сообщил заместитель командующего войсками группировки войск «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков. Его слова приводит Министерство обороны России, ведомство также публикует кадры из города.

«Угледар наш, подразделения закончили зачистку города, артиллерия продолжает наносить огневое поражение отступающему противнику», - сказал Греков.

Он отдельно отметил мужество и героизм солдат и офицеров, которые планировали и реализовывали операцию. По его словам, отличились все, бойцы выполнили задачу на «отлично». Все военные, принимавшие участие в штурме Угледара, будут представлены командованием к награждению госнаградами нашей страны, добавил генерал-лейтенант.

Освобождение Угледара велось одновременно с разных направлений, пояснил Греков. Внезапность действий помогла нашим бойцам обеспечить успех на этом направлении.

«Это был крепкий орешек. На протяжении двух лет ведения боевых действий противник оборудовал много эшелонированные рубежи и позиции, и на подступах к городу… есть подземные коммуникации…Все приходилось брать с боями, штурмом», - добавил генерал-лейтенант.

В итоге над городом водрузили Знамя Победы, государственный флаг РФ и флаг Восточного военного округа. Об освобождении Угледара Минобороны РФ сообщило в четверг 3 октября.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.