МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы группировки войск «Восток» поставили точку в освобождении Угледара

В четверг 3 октября Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара, над городом водрузили Знамя Победы, флаги России и Восточного военного округа.
2024-10-06 17:57:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения группировки войск «Восток» завершили зачистку освобожденного Угледара, операция завершена, сообщил заместитель командующего войсками группировки войск «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков. Его слова приводит Министерство обороны России, ведомство также публикует кадры из города.

«Угледар наш, подразделения закончили зачистку города, артиллерия продолжает наносить огневое поражение отступающему противнику», - сказал Греков.

Он отдельно отметил мужество и героизм солдат и офицеров, которые планировали и реализовывали операцию. По его словам, отличились все, бойцы выполнили задачу на «отлично». Все военные, принимавшие участие в штурме Угледара, будут представлены командованием к награждению госнаградами нашей страны, добавил генерал-лейтенант.

Освобождение Угледара велось одновременно с разных направлений, пояснил Греков. Внезапность действий помогла нашим бойцам обеспечить успех на этом направлении.

«Это был крепкий орешек. На протяжении двух лет ведения боевых действий противник оборудовал много эшелонированные рубежи и позиции, и на подступах к городу… есть подземные коммуникации…Все приходилось брать с боями, штурмом», - добавил генерал-лейтенант.

В итоге над городом водрузили Знамя Победы, государственный флаг РФ и флаг Восточного военного округа. Об освобождении Угледара Минобороны РФ сообщило в четверг 3 октября.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#ВС РФ #ДНР #угледар #освобождение угледара #водружение флага
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 