Российские войска освободили Угледар Донецкой Народной Республики, сообщает Министерство обороны РФ.

Населенный пункт взят под контроль ВС РФ в результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток».

Ранее ведомство в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции сообщило, что российские военные поразили объекты энергетики Украины, обеспечивавшие действия ВСУ.

Между тем накануне сообщалось об освобождении Верхнекаменского в ДНР. Населенный пункт был взят под контроль в результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.