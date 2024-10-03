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Российские войска освободили Угледар в ДНР

Населенный пункт освобожден в результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток».
2024-10-03 17:10:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска освободили Угледар Донецкой Народной Республики, сообщает Министерство обороны РФ.

Населенный пункт взят под контроль ВС РФ в результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток».

Ранее ведомство в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции сообщило, что российские военные поразили объекты энергетики Украины, обеспечивавшие действия ВСУ.

Между тем накануне сообщалось об освобождении Верхнекаменского в ДНР. Населенный пункт был взят под контроль в результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ДНР #МО РФ #угледар #СВО
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