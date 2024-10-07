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В США назвали речи Трампа более богохульными и жесткими

Журналисты проанализировали речи Трампа, начиная с 2015 года, - в это время он впервые вышел к большой аудитории, и пришли к выводу, что они стали менее целенаправленными и более богохульными.
Дарина Криц 2024-10-07 03:33:25
© Фото: © Jen Golbeck Keystone Press Agency Global Look Press

В США обратили внимание на изменившиеся речи бывшего президента и кандидата на новый срок Дональда Трампа. Журналисты отметили, что те стали более богохульными, гневными и бессвязными, что, по их мнению, говорит о старости кандидата от Республиканской партии.

Как пишет «360» со ссылкой на американскую газету The New York Times, на недавно прошедших дебатах с кандидатом от демократов вице-президентом США Камалой Харрис Трамп был непоследовательным или вовсе оторванным от реальности.

«И это был едва ли не единственный раз, когда господин Трамп казался смущенным, забывчивым, непоследовательным или оторванным от реальности. На самом деле, в последнее время это происходит так часто, что уже даже не привлекает особого внимания», - указали журналисты.

Кроме того, они вспомнили, что у экс-президента США всегда был особый стиль речи, «развлекавший и очаровывавший сторонников», в то время как его критики считали, что он оторван от реальности.

«Он всегда был рассудительным и часто не был привязан к истине, но с течением времени его речи стали мрачнее, жестче, длиннее, злее, менее целенаправленными, более богохульными и все более зацикленными на прошлом», - добавили сотрудники издания.

Они провели компьютерный анализ речей кандидата на новый президентский срок, охватив период в почти 10 лет.

Одним из последних экстраординарных выступлений Трампа стал предвыборный митинг в Батлере, где на него прежде было совершено покушение. Шестого октября он сказал, что весь мир смеется над США, в то время как еще четыре года назад они пользовались уважением.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #здоровье #возраст #выборы-2024 #речи
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