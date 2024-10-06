Трамп заявил, что весь мир смеется над США

Бывший президент США, а теперь один из кандидатов на высший пост в стране Дональд Трамп заявил, что еще четыре года назад Соединенные Штаты уважали во всем мире, а теперь смотрят на них с насмешкой.

Выступая на предвыборном митинге в Батлере, лидер республиканцев констатировал, что Америка утратила статус сверхдержавы и ослабила влияние на другие страны.

«Четыре года назад весь мир уважал нас. А теперь они смеются над нами. Мы не можем позволить такого», - заявил Трамп в ходе выступления, трансляцию которого вела медиакомпания RSBN.

Напомним, именно в Батлере, в ходе предыдущей поездки, на Трампа было совершено покушение. Кандидат в президенты едва не погиб от пули, выпущенной 20-летним Томасом Круксом из винтовки с оптическим прицелом. В итоге, пуля лишь оцарапала ухо политика, чудом не попав в голову.

В этот раз меры безопасности были исчерпывающими. На крышах зданий дежурили снайперы, а самого политика сопровождали агенты Секретной службы.

Поддержать республиканца приехал миллиардер Илон Маск. Бизнесмен внимательно выслушал обращение Дональда Трампа, а после сам поднялся на трибуну и сказал речь в его поддержку. Ранее Маск подтвердил, что выделит деньги на кампанию Трампа.