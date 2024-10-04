Трамп: выборы в США могут стать последними, если победит Харрис

Предстоящие выборы американского президента могут стать последними, если на них победит Камала Харрис. Об этом во время одного из благотворительных ужинов заявил ее оппонент и бывший глава государства Дональд Трамп.

«Знаете, есть такое выражение, что это могут быть последние выборы, которые у нас когда-либо будут. И я действительно верю в это выражение, и я верю, что это могут быть последние выборы, которые у нас когда-либо будут», - цитирует его слова газета The Guardian.

Дональд Трамп также заявил, что страна рискует «отправиться к чертям».

«Я говорю вам, что у нас есть радикально левая персона, которая собирается стать президентом. Если она победит, это будет катастрофа», - добавил он.

Напомним, выборы президента США пройдут 5 ноября. От Республиканской партии за пост главы государства поборется Дональд Трамп. От демократов изначально должен был выдвигаться Джо Байден. Однако после провального выступления на дебатах в июне он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение своего однопартийца и действующего вице-президента Камалы Харрис.