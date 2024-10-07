Гросси назвал неприемлемыми угрозы ГУР Украины персоналу ЗАЭС

Глава МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэль Гросси прокомментировал заявления Государственного управления разведки Минобороны Украины об убийстве сотрудника Запорожской АЭС. По мнению Гросси, угрозы в адрес персонала ЗАЭС неприемлемы.

«Любые заявления, указывающие на дальнейшие ответные меры, которые потенциально затрагивают персонал Запорожской АЭС, были бы неприемлемы и противоречили бы принципам безопасности, установленным МАГАТЭ», - цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что ГУР Украины ранее не опровергло свою причастность к убийству сотрудника ЗАЭС 4 октября. Более того, в публичном заявлении ведомство сообщило о возможном «возмездии» по отношению к другим работникам станции.

Представители МАГАТЭ, как рассказал Гросси, пообщались с украинскими властями и также не получили ни подтверждения, ни опровержения участия в этом преступлении. Глава агентства призвал стороны конфликта к сдержанности и напомнил, что действия, направленные против сотрудников ЗАЭС, влияют на ядерную безопасность, а подобные угрозы мешают им выполнять свою работу.

В пятницу 4 октября подорвали автомобиль Андрея Короткого, работавшего на Запорожской АЭС. Сам он скончался в больнице от полученных травм. Директор станции Юрий Черничук назвал это убийство безрассудным шагом и выразил свои соболезнования близким погибшего.