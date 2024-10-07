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Гросси назвал неприемлемыми угрозы ГУР Украины персоналу ЗАЭС

ГУР Украины в публичном заявлении не опровергло причастность к убийству сотрудника ЗАЭС 4 октября и даже пообещало «возмездие» по отношению к другим работникам станции.
Анастасия Бобылева 2024-10-07 23:57:19
© Фото: Константин Михальчевский РИА Новости

Глава МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэль Гросси прокомментировал заявления Государственного управления разведки Минобороны Украины об убийстве сотрудника Запорожской АЭС. По мнению Гросси, угрозы в адрес персонала ЗАЭС неприемлемы.

«Любые заявления, указывающие на дальнейшие ответные меры, которые потенциально затрагивают персонал Запорожской АЭС, были бы неприемлемы и противоречили бы принципам безопасности, установленным МАГАТЭ», - цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что ГУР Украины ранее не опровергло свою причастность к убийству сотрудника ЗАЭС 4 октября. Более того, в публичном заявлении ведомство сообщило о возможном «возмездии» по отношению к другим работникам станции.

Представители МАГАТЭ, как рассказал Гросси, пообщались с украинскими властями и также не получили ни подтверждения, ни опровержения участия в этом преступлении. Глава агентства призвал стороны конфликта к сдержанности и напомнил, что действия, направленные против сотрудников ЗАЭС, влияют на ядерную безопасность, а подобные угрозы мешают им выполнять свою работу.

В пятницу 4 октября подорвали автомобиль Андрея Короткого, работавшего на Запорожской АЭС. Сам он скончался в больнице от полученных травм. Директор станции Юрий Черничук назвал это убийство безрассудным шагом и выразил свои соболезнования близким погибшего.

#в стране и мире #убийство #МАГАТЭ #заэс #рафаэль гросси
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