Белоусов поздравил бойцов, освободивших Гродовку в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы соединениям и воинской части, военнослужащие которых проявили мужество и героизм при освобождении Гродовки в ДНР. Об этом сообщает МО РФ.

Глава оборонного ведомства поздравил российских бойцов, отличившихся при взятии под контроль населенного пункта. Белоусов отметил заслуги военнослужащих 55-й мотострелковой бригады, которые с начала спецоперации выполняют воинский долг.

По словам министра, в ходе боев на Черниговском и Марьинском направлениях, при освобождении Лисичанска и Авдеевки бойцы вписали в историю соединения славные страницы подвигов. Свыше 1 500 военнослужащих бригады за проявленные профессиональные и личные качества получили госнаграды, а трое из них стали Героями России. Также министр выделил 74-ю и 35-ю мотострелковые бригады.

«201-я Гатчинская ордена Жукова дважды Краснознаменная военная база успешно выполняет задачи специальной военной операции на одном из самых ответственных участков. В упорных боях с неонацистами военнослужащие соединения, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага на Донецкой земле. В результате решительных действий освобожден населенный пункт Гродовка Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении Минобороны.

Глава ведомства подчеркнул, что освобождение Гродовки навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества. Свыше 1 600 военнослужащих получили госнаграды.

Об освобождении Гродовки сообщило Минобороны России. Населенный пункт был взят под контроль наших войск в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр».

Ранее Белоусов поздравил российских военнослужащих, участвовавших в освобождении Угледара. Министр направил поздравительные телеграммы отличившимся соединениям и воинским частям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.