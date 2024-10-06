Трамп: вместо помощи жертвам «Хелен» США выделяют миллиарды другим

Власти США готовы выделять десятки миллиардов долларов другим странам, тогда как их собственные граждане, пострадавшие от последствий разрушительного урагана «Хелен», нуждаются в помощи. С таким обвинением в адрес Белого дома выступил кандидат в президенты США Дональд Трамп. Со слов лидера республиканцев, пострадавшим предлагают компенсацию в 750 долларов.

«При этом мы отправляем десятки миллиардов долларов в зарубежные страны, о которых большинство людей никогда не слышало», - заявил Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в Батлере.

Напомним, ураган «Хелен» уже унес жизни по меньшей мере 227 человек. Власти штатов Флорида и Северная Каролина до сих пор подсчитывают ущерб.

Стихия обрушилась на восточное побережье 26 сентября. В зоне бедствия большинство домов остаются без электричества, повалены деревья, затоплены улицы. «Хелен» стал одним их мощнейших вихрей, которые наблюдались в Мексиканском заливе за последнее столетие.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп прибыл в Батлер штат Пенсильвания, где на него было совершено покушение, чтобы выступить перед избирателями. На этот раз безопасности кандидата в президенты США уделили большее внимание. Трамп выступал под прикрытием группы снайперов на окрестных крышах.