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Трамп: вместо помощи жертвам «Хелен» США выделяют миллиарды другим

Из-за последствий урагана «Хелен» во Флориде более одного миллиона домохозяйств остаются без света.
Ян Брацкий 2024-10-06 07:04:20
© Фото: Melanie Bell, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Власти США готовы выделять десятки миллиардов долларов другим странам, тогда как их собственные граждане, пострадавшие от последствий разрушительного урагана «Хелен», нуждаются в помощи. С таким обвинением в адрес Белого дома выступил кандидат в президенты США Дональд Трамп. Со слов лидера республиканцев, пострадавшим предлагают компенсацию в 750 долларов.

«При этом мы отправляем десятки миллиардов долларов в зарубежные страны, о которых большинство людей никогда не слышало», - заявил Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в Батлере.

Напомним, ураган «Хелен» уже унес жизни по меньшей мере 227 человек. Власти штатов Флорида и Северная Каролина до сих пор подсчитывают ущерб.

Стихия обрушилась на восточное побережье 26 сентября. В зоне бедствия большинство домов остаются без электричества, повалены деревья, затоплены улицы. «Хелен» стал одним их мощнейших вихрей, которые наблюдались в Мексиканском заливе за последнее столетие.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп прибыл в Батлер штат Пенсильвания, где на него было совершено покушение, чтобы выступить перед избирателями. На этот раз безопасности кандидата в президенты США уделили большее внимание. Трамп выступал под прикрытием группы снайперов на окрестных крышах.

#сша #Трамп #ураган #Флорида #хелен
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