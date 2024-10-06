По меньшей мере 227 человек погибли в США из-за урагана «Хелен»

Ураган «Хелен» в США унес жизни по меньшей мере 227 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные CNN. Ранее сообщалось о 202 погибших.

Количество жертв урагана «Хелен» в США может достигнуть 600 человек. Власти пока не могут достоверно оценить размер ущерба.

Стихийное бедствие обрушилось 26 сентября на восточное побережье США. Ураган создал 500-мильную полосу разрушений с катастрофическим наводнением и убийственными ветрами.

Без электричества остались около миллиона человек. В Северной Каролине без света осталось порядка 90% домохозяйств.

«Хелен» стал одним из крупнейших штормов, которые когда-либо наблюдались в Мексиканском заливе за последнее столетие.

Всего несколько дней спустя в заливе сформировался новый тропический шторм «Милтон». Ожидается, что он быстро усилится и будет близок к силе крупного урагана, когда достигнет западного побережья полуострова Флориды.