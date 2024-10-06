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Катар поддержал призыв Макрона прекратить поставки оружия Израилю

В МИД страны призвали международное сообщество заставить Израиль прекратить агрессию в секторе Газа и Ливане.
Владимир Рубанов 2024-10-06 06:19:26
© Фото: IMAGO Andrea Savorani Neri, Global Look Press

Катар приветствовал призыв президента Франции Эмманюэля Макрона прекратить поставки оружия Израилю и вернуться к политическому решению конфликта между Израилем и ХАМАС.

Макрон заявил, что Франция не поставляет оружие Израилю и подчеркнул, что Тель-Авив должен уважать международное и гуманитарное право.

Президент Франции высказался об операции Израиля против «Хезболы», отметив, что «ливанский народ не может быть принесен в жертву и Ливан не может стать новым сектором Газа».

Министерство иностранных дел Катара отметило, что призыв Макрона «является важным и ценным шагом на пути к прекращению войны и соответствует резолюциям ООН».

Катар призвал международное сообщество «принять твердые решения, чтобы заставить Израиль прекратить агрессию в секторе Газа и Ливане».

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал позорными эти инициативы Макрона.

 

#Франция #оружие #Израиль #сектор Газа #Биньямин Нетаньяху #Эмманюэль Макрон #ливан #катар
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