Катар поддержал призыв Макрона прекратить поставки оружия Израилю

Катар приветствовал призыв президента Франции Эмманюэля Макрона прекратить поставки оружия Израилю и вернуться к политическому решению конфликта между Израилем и ХАМАС.
Макрон заявил, что Франция не поставляет оружие Израилю и подчеркнул, что Тель-Авив должен уважать международное и гуманитарное право.
Президент Франции высказался об операции Израиля против «Хезболы», отметив, что «ливанский народ не может быть принесен в жертву и Ливан не может стать новым сектором Газа».
Министерство иностранных дел Катара отметило, что призыв Макрона «является важным и ценным шагом на пути к прекращению войны и соответствует резолюциям ООН».
Катар призвал международное сообщество «принять твердые решения, чтобы заставить Израиль прекратить агрессию в секторе Газа и Ливане».
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал позорными эти инициативы Макрона.
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