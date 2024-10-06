Катар поддержал призыв Макрона прекратить поставки оружия Израилю

Катар приветствовал призыв президента Франции Эмманюэля Макрона прекратить поставки оружия Израилю и вернуться к политическому решению конфликта между Израилем и ХАМАС.

Макрон заявил, что Франция не поставляет оружие Израилю и подчеркнул, что Тель-Авив должен уважать международное и гуманитарное право.

Президент Франции высказался об операции Израиля против «Хезболы», отметив, что «ливанский народ не может быть принесен в жертву и Ливан не может стать новым сектором Газа».

Министерство иностранных дел Катара отметило, что призыв Макрона «является важным и ценным шагом на пути к прекращению войны и соответствует резолюциям ООН».

Катар призвал международное сообщество «принять твердые решения, чтобы заставить Израиль прекратить агрессию в секторе Газа и Ливане».

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал позорными эти инициативы Макрона.