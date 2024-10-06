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WP: «Моссад» разработал пейджеры для взрыва при нажатии двумя руками

Двухступенчатая процедура расшифровки гарантировала, что большинство пользователей будут держать пейджер обеими руками, когда он взорвется.
Ирина Егорова 2024-10-06 04:59:17
© Фото: Marwan Naamanidpa, Global Look Press

Линейка пейджеров тайваньской компании Apollo , которые разработала израильская разведка «Мосаад», приводили в действие вшитую в устройство взрывчатку  при одновременном нажатии двух кнопок, пишет Washington Post (WP). «Мосаад» спроектировал пейджеры, которыми пользовалась «Хезболла», они были более компактные и мощные, а взрывчатку там обнаружить было невозможно, даже если полностью разобрать рацию.

«Чтобы прочитать сообщение, нужно было нажать две кнопки. На практике это означало использование обеих рук», - говорится в публикации.

Таким образом, в результате взрыва, пользователи почти наверняка «поранят две руки» и «будут неспособны сражаться». Двухступенчатая процедура расшифровки гарантировала именно это.

Напомним, начиная с 17 сентября в разных регионах Ливана произошла детонация средств связи, в том числе и пейджеров. Они были подорваны дистанционно подорваны. Операция по подготовке столь масштабной операции могла занять у Тель-Авива до 15 лет.

В результате погибли 37 человек, более 3 000 получили ранения. Сотни человек потеряли зрение или находятся в критическом состоянии. По словам постпреда России в ООН Василия Небензи, взрывы пейджеров и радиостанций в Бейруте стали первым масштабным терактом с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что привело к многочисленным человеческим жертвам.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что власти страны не имеют отношения к этим взрывам. Неофициально за атаками стоят агенты израильской разведки «Моссад». Washington Post отмечает, что из-за атаки Израиль решился на нападение и убийство главного лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы , что повысило риск более масштабной войны на Ближнем Востоке.

#Ближний Восток #взрывы #детонация #Пейджеры #нажатие #кнопки #мосаад
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