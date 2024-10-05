El Pais: союзники давят на Зеленского, чтобы склонить к переговорам

Союзники Украины начали давить на Зеленского, чтобы договориться о завершении конфликта, сообщает газета El Pais.

«Союзники Украины настаивают на прекращении конфликта. Снижение поддержки Зеленского во время его поездки в США подтверждает смену их отношения», - следует из статьи.

В материале издания отмечается, что снижение поддержки киевского режима особо видно из последней поездки в США. Запад не прокомментировал «план победы» Зеленского. Помимо этого, Трамп регулярно унижал его в своих публичных выступлениях, напоминают в статье.



Ранее Зеленский встретился с Джо Байденом для разрешения применения западного оружия для ударов по территории РФ. При этом, президент США ничего не сказал об этой просьбе, однако пообещал вновь выделить деньги на вооружения.

В США Зеленский также провел встречу с Дональдом Трампом. После нее кандидат в президенты выступил с жестким заявлением в адрес Киева, он сказал, что «Украина пропала».