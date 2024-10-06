Фицо выступил за создание памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил за увековечивание в республике памяти маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева, войска которого освободили Чехословакию во времена Второй мировой войны. Об этом он заявил в интервью национальному общественному вещателю STVR.

Словакия отметила сегодня 80-ю годовщину Карпатско-Дуклинской наступательной операции Красной армии. Они отметили роль СССР в освобождении страны от фашизма.

Ранее словацкий премьер-министр выразил сожаление, что его страна стала примыкать к тем, кто ставит под сомнение решающий вклад СССР в победу над фашизмом. При этом он сообщил, что лично уважает и всегда будет уважать каждую жертву, погибшую в этой борьбе.

Фицо подчеркнул, что если получит приглашение на предстоящие в Москве в 2025 году празднования 80-й годовщины победы над гитлеризмом, то обязательно прибудет в РФ.