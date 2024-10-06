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В России поздравили Китай с 75-летием со Дня провозглашения КНР

Президент России Владимир Путин направил поздравление главе КНР Си Цзиньпину, в котором подчеркнул, что Москва дорожит добрососедскими связями с Пекином.
Михаил Чебаненко 2024-10-06 22:36:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Китае отметили главный государственный праздник - День провозглашения Китайской народной республики. Ровно 75 лет назад 1 октября 1949 года Мао Цзэдун объявил об образовании Китайской Народной Республики, и это стало началом нового этапа не только для одной отдельно взятой страны, но и для всего мира. СССР был первым государством, признавшим КНР.

Далее в истории отношений наших стран были и сложные страницы, но сейчас Китай – наш стратегический партнер и добропорядочный сосед, который понимает всю сложность нынешней ситуации и проявляет мудрость и сдержанность.

Как в поздравлении главе КНР Си Цзиньпину написал президент России Владимир Путин, Москва дорожит добрососедскими связями с Пекином, и несмотря на непростую международную обстановку двум странам удалось добиться значительного роста торговли и реализовать немало масштабных проектов.

Лидеры двух стран Путин и Си за десять лет встречались более 40 раз. Сразу после своего переизбрания Си Цзиньпин в марте прошлого года свой первый визит совершил в Москву, как и Владимир Путин в этом году - в Пекин. И так уж получается, что когда у двух лидеров такие теплые отношения, это сразу распространяется на население их стран. Интерес к Китаю в России на пике, и в этом году в Москве впервые широко отметили Китайский новый год, а панда Катюша -  всенародная любимица.

О 75-летнем партнерстве России и Китая, связях между Путиным и Си и панда-дипломатии Пекина смотрите в сюжете Михаила Чебаненко для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Владимир Путин #кнр #Си Цзиньпин #Пекин #панда катюша
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