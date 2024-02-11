Москва встретила китайский Новый год ярмарками, барабанами и уроками у-шу

Москва украшена красными фонарями. Красный в китайской культуре - символ удачи. Повсюду мастер-классы по каллиграфии, кулинарии и ярмарки китайской еды. Феерия цвета и света. Гигантский дракон в танце кружится над главными улицами Москвы. Звучит волнующий бой барабанов: праздновать шумно и весело - традиция.

Встречать Новый год у китайцев, как и у нас, принято в кругу семьи. Многие уезжают на каникулы в родные города и села. Студенты РУДН остались в Москве: у них самый разгар учебы.

Вот такой мощный старт в рамках двух перекрестных Годов культуры России и Китая. 2024-й и 2025-й пройдут под знаком дружбы наших стран в сфере культуры. Отношения России и Китая на пике своего развития.

Посол КНР вместе с Марией Захаровой зажигают иллюминацию в Камергерском переулке. Представитель МИД России тоже делится планами: скоро на улицах Пекина жители Поднебесной узнают о наших традициях. Но время и детали - пока сюрприз. История российско-китайских отношений насчитывает четыре столетия, что делает Китай «самым древним соседом» нашей страны и в прямом, и в переносном смысле. У нас вторая по протяженности граница, совместная культура и даже цветовые предпочтения.

2024-й - год Зеленого деревянного дракона. Это символ могущества, влияния и богатства. В КНР, как и у нас, в этот день принято дарить подарки. Самый ценный и желанный - вот такой красный конверт с юанями.

Весенний фестиваль, китайский Новый год или Чуньцзе - это все названия одного самого главного праздника в Поднебесной. Каждый год у него разная дата - она зависит от лунного календаря. В этот раз 10 февраля. Китайские девушки, как и русские, наряжаются с самого утра и делают роскошные прически с национальной символикой.

Одно из главных пожеланий на Новый год - здоровье. Чемпион мира по у-шу - мастер У Сюй как никто другой знает, как закалить дух и тело.

Обучиться китайским боевым искусствам, отведать утку по-пекински, посетить музыкальные шоу - в Москве запланировано 300 мероприятий.

Об атмосфере китайского Нового года в российской столице смотрите в сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».